Jueces de Michoacán dictan sentencias y vinculan a proceso en casos de secuestro, extorsión y tentativa de homicidio 

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.- Un Juez de Enjuiciamiento de Uruapan, en audiencia de individualización de la pena impuso a Javier Alejandro N. y José Alejandro Z. la pena de prisión de 52 años por el delito de secuestro agravado, además de 4002 días multa equivalente a $338,128.98 pesos, pago de reparación del daño de $285,000.00 pesos a favor de la víctima, pago del daño moral cuantificable en etapa de ejecución, así como la suspensión de sus derechos políticos y civiles por el mismo lapso de la pena.

En diciembre de 2019, la víctima de 17 años salió de un domicilio en la colonia centro en Paracho con rumbo a la escuela en Uruapan; circulaba a bordo de un taxi colectivo que solía trasladarlo cuando se les atravesó un vehículo del que descendieron los sentenciados portando armas de fuego. La víctima de identidad reservada fue trasladada a un domicilio en donde lo tuvieron durante 10 días exigiendo el rescate. Una vez pactado el lugar de entrega, se realizó un operativo, siendo detenidos en el lugar de cautiverio de la víctima.

También en Uruapan, por el delito de extorsión agravada un Juez de Control y de Enjuiciamiento, emitió fallo condenatorio en audiencia de procedimiento abreviado en contra de Juan Carlos A. al comprobarse su plena responsabilidad, imponiéndole una pena de 11 años de prisión, multa de $7,925.61 pesos, pago de reparación del daño de $80,150.00 pesos, además de la suspensión de sus derechos civiles y políticos por el mismo lapso de la pena de prisión.

Fue el 29 de agosto de 2024 cuando la víctima de profesión odontólogo, empezó a recibir llamadas telefónicas del sentenciado en conjunto con otras personas, con amenazas de causarle daño a él y su familia si no pagaba $50,000.00 pesos, compartiéndole datos que daban muestra de que lo identificaban; a la par, enviaban mensajes a su esposa exigiendo un pago y días después, a bordo de una motocicleta, dos personas detonaron arma de fuego en contra de la clínica de la víctima para posteriormente exigir otras cantidades. Derivado del asesoramiento de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro se implementó un operativo derivado del cual fueron detenidos.

En otro caso de oralidad penal de la Región Zamora, se dictó auto de vinculación a proceso a los imputados Sergio S., José Rodolfo J., Alexis Sodje R., Alejandro Q., Alan Eduardo P. y Ricardo Daniel C., por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio. Se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Los hechos se dieron el pasado 26 de agosto cuando personal de distintas corporaciones de seguridad realizaban operativo de búsqueda de personas desaparecidas y transitaban en una calle de terracería del municipio de Huaniqueo; se les imputa que al verlos se ocultaron en un inmueble y dispararon contra los elementos, pero al verse superados en número y armas, cesaron al fuego, se rindieron y fueron detenidos asegurándoles diversas armas.