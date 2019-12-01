Juan Carlos Barragán demanda disculpa pública a favor de Leonel Godoy y Raúl Morón por señalamientos del caso de Carlos Manzo

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 16:46:58

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2025.- El diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, exigió una disculpa pública a quienes han señalado o acusado a los legisladores federales Raúl Morón Orozco y Leonel Godoy Rangel en relación con el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.

Barragán consideró que estas acusaciones ponen en riesgo la integridad del ex líder magisterial y ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.

"Irresponsables los que han acusado a personajes políticos de nuestro movimiento para poder ejercer presión política. Las ambiciones del movimiento del sombrero dejan mucho que desear: ambiciones personales ruines y viles que solamente dañan el trabajo que han venido haciendo durante muchos años compañeros y actores políticos cercanos a nuestro bloque", apuntó.

El diputado dijo que dentro del movimiento de la sombreriza existe mucho "fanatismo".

"Eso habla de lo endeble del movimiento, que lo único que buscan es poder y acceder al poder a toda costa dañando a quien se les atraviese por el frente", expresó el legislador local en entrevista.