Juan Carlos Barragán demanda disculpa pública a favor de Leonel Godoy y Raúl Morón por señalamientos del caso de Carlos Manzo

Juan Carlos Barragán demanda disculpa pública a favor de Leonel Godoy y Raúl Morón por señalamientos del caso de Carlos Manzo
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 16:46:58
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2025.- El diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, exigió una disculpa pública a quienes han señalado o acusado a los legisladores federales Raúl Morón Orozco y Leonel Godoy Rangel en relación con el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.

Barragán consideró que estas acusaciones ponen en riesgo la integridad del ex líder magisterial y ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.

"Irresponsables los que han acusado a personajes políticos de nuestro movimiento para poder ejercer presión política. Las ambiciones del movimiento del sombrero dejan mucho que desear: ambiciones personales ruines y viles que solamente dañan el trabajo que han venido haciendo durante muchos años compañeros y actores políticos cercanos a nuestro bloque", apuntó.

El diputado dijo que dentro del movimiento de la sombreriza existe mucho "fanatismo".

"Eso habla de lo endeble del movimiento, que lo único que buscan es poder y acceder al poder a toda costa dañando a quien se les atraviese por el frente", expresó el legislador local en entrevista.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Arrollan a un hombre en el Centro de Cuitzeo, Michoacán; pierde la vida
FGE de Michoacán no descarta móvil político en asesinato de Carlos Manzo, aclara Torres Piña
Violencia derivada del plan de seguridad en Michoacán alcanza a Guanajuato; Gobernadora anunció refuerzo en la frontera
Invita la Policía Morelia a no vender ni comprar pirotecnia; es ilegal y pone en riesgo a la ciudadanía
Más información de la categoria
Niños y crimen: el asesinato de Carlos Manzo pone en relieve el reclutamiento de menores en Michoacán
FGE de Michoacán no descarta móvil político en asesinato de Carlos Manzo, aclara Torres Piña
Mexicanos pagarán 30 mil millones en 2026 por capricho de AMLO: 96 de cada 100 pesos para que opere el Tren Maya saldrán de las arcas públicas
Violencia derivada del plan de seguridad en Michoacán alcanza a Guanajuato; Gobernadora anunció refuerzo en la frontera
Comentarios