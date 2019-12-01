Juan Carlos Barragán se consolida como el único perfil de Morena para recuperar Morelia: Datamétrica

Juan Carlos Barragán se consolida como el único perfil de Morena para recuperar Morelia: Datamétrica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 09:16:04
Morelia, Michoacán, 5 de febrero de 2026.- De acuerdo con una encuesta de Datamétrica, el diputado Juan Carlos Barragán se consolida como el principal referente de Morena y el aspirante con mayores posibilidades de recuperar la presidencia municipal de Morelia.

En intención de voto por candidato, Barragán encabeza con 39%, por encima de David Cortés 22%, Guillermo Valencia 7% y Antonio Carreño 6%.

En el escenario de elección entre perfiles de Morena, es también el mejor posicionado con 25%, superando a otros perfiles del partido como Luis Navarro 9%, Giulianna Bugarini 6% y Gladyz Butanda 4%. 

Estos resultados confirman que Juan Carlos Barragán es el único perfil competitivo del movimiento para encabezar el proyecto de transformación en Morelia.

La encuesta fue telefónica a mil personas mayores de 18 años en Morelia, se realizó del 1 al 4 de febrero de 2026.

