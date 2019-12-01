Juan Carlos Barragán respalda a trabajadores del STASPE en defensa de la ciudadanía

Juan Carlos Barragán respalda a trabajadores del STASPE en defensa de la ciudadanía
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 13:29:46
Morelia, Michoacán, a 4 de septiembre de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán expresó su total respaldo a las y los trabajadores del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), quienes han seguido la ruta legal ante la implementación del pago digital en trámites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado.

Barragán señaló que esta medida, lejos de facilitar el acceso, limita a la ciudadanía, pues en Michoacán existen aún municipios y comunidades sin acceso a la banca comercial o a tiendas de conveniencia, lo que deja en desventaja a miles de familias.

“Las y los trabajadores del STASPE tienen razón no se trata de oponerse a la modernización, sino de garantizar que nadie quede excluido. El servicio público debe ser accesible para todas y todos, sin importar si viven en la capital o en una comunidad rural”, afirmó el legislador.

El diputado reconoció que los trabajadores únicamente buscan el bienestar de la población, pues son quienes están en contacto directo con la ciudadanía al momento de brindar los servicios.

Finalmente, Barragán hizo un llamado a que cualquier cambio administrativo sea acompañado de un análisis social y territorial, que considere las condiciones reales de las y los michoacanos.

“Respaldamos a las y los trabajadores porque están defendiendo a la gente. Desde el Congreso insistiremos en que los servicios del gobierno sean realmente universales y no excluyentes”, concluyó.

Noventa Grados
