Juan Carlos Barragán amplía ventaja y domina preferencias rumbo a la contienda electoral en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 16:30:29

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- De acuerdo con la más reciente encuesta de Opinión Morelia, el diputado Juan Carlos Barragán se mantiene como el aspirante mejor posicionado dentro de Morena y con una ventaja clara frente a posibles contendientes de otros partidos.

En la medición de preferencias internas de Morena, Barragán encabeza con 34%, superando por amplio margen a sus más cercanos competidores, lo que confirma su liderazgo sólido al interior del movimiento.

Además, en un escenario electoral con alianza entre Morena, PVEM y PT, Barragán amplía su ventaja al alcanzar 52% de intención de voto, frente al 30% de la posible alianza PAN-PRI-PRD. Este resultado refleja no solo su posicionamiento, sino también la confianza ciudadana en su proyecto.

La encuesta también destaca que, en distintos careos entre Morena y el PAN, Juan Carlos Barragán mantiene una ventaja consistente que va de los 13 a los 24 puntos porcentuales, independientemente del perfil opositor, consolidándose como el candidato más competitivo.

El estudio fue realizado del 13 al 15 de marzo de 2026, con mil entrevistas a ciudadanos mayores de edad en Morelia, con un margen de error de ±3.1% y un nivel de confianza del 95%.