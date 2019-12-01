Jóvenes representan a Querétaro en la NASA

Querétaro, Querétaro, 10 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de fortalecer las competencias científicas, tecnológicas y de trabajo colaborativo de la juventud queretana, 35 jóvenes comienzan su viaje a Houston, Texas, Estados Unidos para participar en el International Air & Space Program (IASP) a celebrarse del 9 al 15 de noviembre para de este modo entrenar como un astronauta y vivir una experiencia formativa internacional de alto nivel en el ámbito aeroespacial.

Durante la entrega de kits de participación, la secretaria de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez, destacó el compromiso del Gobierno del Estado encabezo por Mauricio Kuri por abrir oportunidades de desarrollo para las y los jóvenes queretanos a quienes reconoció e invitó a poner en alto el nombre de Querétaro.

“Ustedes son el reflejo de la creatividad, la disciplina y la pasión que caracterizan a nuestra juventud. Estos kits no son solo herramientas; son un símbolo de confianza, una llave que abre oportunidades y un recordatorio de que en Querétaro creemos en ustedes, en su talento y en su capacidad para transformar el mundo”, expresó.

En su intervención el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete Tercero, subrayó la relevancia del impulso a la industria aeroespacial en la competitividad del estado, al destacar que la industria aeroespacial es una de las más dinámicas y de mayor crecimiento en el mundo, por lo que formar jóvenes preparados para integrarse a este sector estratégico fortalece la capacidad de Querétaro para atraer inversión, tecnología y talento especializado.

Finalmente, el secretario de Finanzas, Gustavo Leal Maya, destacó que este tipo de iniciativas representan una inversión estratégica en el crecimiento del conocimiento, innovación y desarrollo para el estado.