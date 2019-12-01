Joven que quitó la vida a maestras en Lázaro Cárdenas, era alumno de nuevo ingreso

Joven que quitó la vida a maestras en Lázaro Cárdenas, era alumno de nuevo ingreso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 17:51:25
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Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- Mediante un comunicado, la preparatoria Makárenko de Lázaro Cárdenas, en donde dos profesoras perdieron la vida, después de que un estudiante disparara en su contra, dio algunos detalles sobre el alumno que cometió el ataque.

“El alumno involucrado era un alumno de nuevo ingreso activo de nuestra institución, y no había sido expulsado, ni presentaba problemas en sus colegiaturas u otra situación interna que justifique o esté relacionada con un acto tan lamentable como el ocurrido, el día de hoy no se presentó a clases, solo ingreso y realizo lo sucedido en recepción”, indicó la institución.

Asimismo, lamentaron que se estén compartiendo varias versiones sobre los hechos y que haya desinformación, debido a que se trata de un tema delicado.

“Hacemos un llamado respetuoso y enérgico a toda la sociedad a conducirse con responsabilidad, sensibilidad y respeto, especialmente hacia los familiares de las personas afectadas y hacia toda nuestra comunidad educativa. Este es un momento de duelo, reflexión y solidaridad, no de juicio ni de difusión de información falsa”.

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