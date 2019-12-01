Jesús Mora respalda encuesta de Morena y descarta irregularidades en designación de Torres Piña

Jesús Mora respalda encuesta de Morena y descarta irregularidades en designación de Torres Piña
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 13:05:19
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Morelia, Michoacán, a 09 de noviembre del 2026.- El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, defendió el método de encuesta utilizado para designar a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, luego de los señalamientos del senador Raúl Morón Orozco sobre un presunto uso irregular de este mecanismo. Afirmó que el procedimiento forma parte de la vida interna del partido y ha sido utilizado desde los primeros años del movimiento.

En conferencia de prensa, el dirigente partidario expresó su confianza en la dirigencia nacional de Morena y descartó poner en duda la conducción del proceso por parte de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, como lo hizo Raúl Morón, a quienes reconoció por su trayectoria y apego a los principios partidistas. Sostuvo que ambas estuvieron al frente de la organización y vigilancia de las encuestas.

Como antecedente, recordó que en los procesos internos de 2021 y 2023 Carlos Torres Piña no desconoció los resultados de las encuestas y, por el contrario, convocó a su estructura a respaldar a Raúl Morón. Consideró que esa misma disposición debe prevalecer ahora entre los distintos grupos del partido, independientemente de quién haya obtenido la designación.

Jesús Mora señaló que la estructura estatal ya cerró filas con Torres Piña y participa en las actividades que encabeza, entre ellas las asambleas informativas y los ejercicios de diálogo con la ciudadanía. Añadió que Morena evitará responder a cada señalamiento para no desviar la atención de las tareas políticas y organizativas encomendadas por la dirigencia nacional.

Finalmente, dijo esperar que las diferencias puedan resolverse mediante el diálogo y que prevalezcan las coincidencias entre los grupos morenistas. Sin embargo, advirtió que el partido cuenta con estructura y respaldo ciudadano suficientes en Michoacán para afrontar los próximos procesos políticos.

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