Jesús Mora respalda actuación del Estado y denuncia oportunismo de la derecha tras operativo federal.

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.— Ante los hechos recientes registrados en distintas regiones del país, el presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora, afirmó que lo ocurrido debe leerse con responsabilidad y sin especulación política, pues se trata de reacciones de estructuras criminales frente al avance institucional del Estado mexicano.

Señaló que cuando se cimbran las cúpulas de organizaciones delictivas se generan reacomodos internos que pueden derivar en brotes de violencia focalizada, pero subrayó que hoy existe coordinación entre los distintos niveles de gobierno y una decisión firme de no permitir que esos reacomodos se traduzcan en control territorial o impunidad.

En ese sentido, respaldó la conducción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien dejó claro que la operación fue planeada y ejecutada exclusivamente por fuerzas mexicanas, con intercambio de inteligencia con Estados Unidos, pero sin participación operativa extranjera. “La relación bilateral se rige por principios inamovibles: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación. México coopera, pero no se subordina”, sostuvo.

Mora González destacó que la activación de un Centro de Mando nacional y la coordinación con gobernadoras y gobernadores permitió contener los bloqueos registrados en distintos estados, liberar las carreteras federales y restablecer servicios en tiempo real, demostrando fortaleza institucional y control territorial.

Asimismo, reconoció el respaldo expresado por la presidenta a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, así como el sacrificio de los elementos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

Jesús Mora sostuvo que la Cuarta Transformación rompió con el régimen de complicidades que durante años permitió que la violencia creciera al amparo de la corrupción. “La paz no se construye con pactos en lo oscurito ni regresando a la guerra indiscriminada; se construye fortaleciendo las instituciones, combatiendo la corrupción y atendiendo las causas sociales que durante décadas fueron abandonadas”, expresó.

El dirigente estatal contrastó esta postura con la actitud de la oposición, a la que calificó de oportunista e hipócrita. Recordó que durante años descalificaron la política de atención a las causas impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, exigían mano dura y acción frontal, y cuando el Estado actúa con detenciones y coordinación real, intentan instalar la narrativa de que el país está incendiado.

“Quieren las dos cosas: criticar cuando se actúa y criticar cuando no se actúa. No buscan coherencia, buscan pretexto para golpear políticamente al proyecto de transformación”, afirmó.

Asimismo, consideró grave que algunos actores pretendan atribuir los avances en materia de seguridad a presiones externas o incluso sugerir que se debe “agradecer” a Donald Trump. “México es una nación soberana. La seguridad se construye con nuestras instituciones, no con tutelajes extranjeros. Esa narrativa es profundamente antipatriota”, puntualizó.

Mora González también denunció la difusión de videos fuera de contexto, imágenes antiguas y noticias falsas en redes sociales para amplificar la percepción de caos. Indicó que esta estrategia busca sembrar miedo y obtener ventaja política a partir de la desinformación.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la serenidad y confiar en las instituciones. “La transformación implica enfrentar inercias profundas y eso genera resistencias. Pero la ruta es clara: coordinación, legalidad y combate a la impunidad. Morena no va a utilizar el dolor para sacar raja electoral; nuestro compromiso es con la paz y con la verdad”, concluyó.