Jeovana Alcántar, reconoció la labor de las enfermeras y enfermeros en su día en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 21:54:16
Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de la Diputada Local Teresita Herrera Maldonado, festejó a las enfermeras y enfermeros del municipio, reconociendo su vocación de servicio, por estar al lado de las personas que sufren alguna enfermedad y requieren sus cuidados, el evento se desarrolló en conocido salón de la localidad.

La alcaldesa, manifestó su alegría de poder estar en este evento festejando a las enfermeras y enfermeros de los hospitales públicos y privados que a diario entregan su tiempo, su vida, amor, cariño y dedicación a una noble tarea que es cuidar y asistir a los enfermos; dijo que es importante reconocer ese trabajo que realizan, al estar al lado del que sufre, por comprender el dolor, por el respeto y solidaridad que le tienen a sus pacientes, siendo grandes héroes de la salud.

Indicó que es un honor estar compartiendo estos momentos de reconocimiento a las enfermeras y enfermeros que han estado al cuidado de la salud de los habitantes de nuestro municipio; reiteró el compromiso que tiene no solo con el sector salud, sino con toda la sociedad, de seguir trabajando para que Hidalgo sea un municipio de oportunidades, próspero y sobre todo un municipio donde encontremos el respeto que merece la ciudadanía.

Finalmente expresó estar muy agradecida por las muestras de cariño y afecto en este día de su cumpleaños, siendo el mejor festejo que pueda tener, el poder compartirlo al lado de personas que entregan, su tiempo, su vida a una noble profesión como lo es la enfermería.

En el evento, se entregaron reconocimientos a enfermeras y enfermeros por su compromiso y vocación de servicio en el cuidado de la salud, así mismo se rifaron regalos entre los festejados, para concluir con un convivio. 

 

 

