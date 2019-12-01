Jeovana Alcántar, realizó la Entrega de Prendas de Protección Personal, Herramientas y Accesorios, para la Brigada de Protección de Manejo del Fuego de Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 27 de enero de 2026.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de personal de la Comisión Forestal de Michoacán (COFOM) y de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR) realizó la Entrega de Prendas de Protección Personal, Herramientas y Accesorios, para la Brigada de Protección de Manejo del Fuego del Municipio de Hidalgo, dicha entrega se llevó a cabo en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Forestal y Rural del Gobierno Municipal.

La alcaldesa, manifestó estar muy contenta con esta Entrega de Prendas de Protección Personal, Herramientas y Accesorios, para la Brigada de Protección de Manejo del Fuego del Municipio de Hidalgo, procurando que esta brigada cuente con lo mínimo indispensable para que lleven a cabo estas tareas tan importantes y fundamentales como es el cuidado de nuestros bosques y el manejo del fuego, que en ocasiones son provocados por el ser humano.

Reiteró el compromiso que tiene la Administración Municipal de trabajar de manera coordinada con la COFOM y la CONAFOR y con cada una de las personas que integran la Brigada 412 a quien de manera pública agradeció el esfuerzo y trabajo que realizan en esta tarea tan invaluable y que muchas veces ponen en riesgo su vida.

En esta ocasión se entregan 20 equipos de protección personal que constan de camisola, pantalón, batas, guantes, lentes gogles, casco de protección con barbiquejo, botiquín individual, lámpara frontal, playera, paliacate y tubular, mientras que la herramienta manual y equipo menor, consiste en 10 rastrillos Mcleod, 6 palas forestales, un hacha pulaski, 10 machetes con funda, 5 azadones, lima triangular y plana, 2 mochilas flexibles, una motosierra y dos serruchos.

Esta entrega de uniformes y herramientas tiene como finalidad de evitar daños y afectación al medio ambiente y nuestros recursos naturales, a causa de los incendios forestales, gracias a la firma de un convenio de colaboración con la Comisión Nacional Forestal (COAFOR), para la operación de una brigada de protección de manejo de fuego, la cual inició operaciones el pasado 01 de noviembre del año 2025 y que concluirá el día 30 de junio del año en curso.