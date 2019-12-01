Alcaldesa Jeovana Alcántar entrega reconocimiento al Artista Visual y Maestro Cartonero, Rodrigo Avilés Flores, por su exposición Las Santaneras en la Zona Oasis de la Feria

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, entregó reconocimiento a Rodrigo Avilés Flores, Artista Visual y Maestro Cartonero, por su exposición de Todos los Santos Las Santaneras que presentó en la Zona Oasis de la Tradicional Feria Regional de Todos los Santos Hidalgo 2025, donde mostró su trabajo y técnica en un homenaje a la muerte y su cariño al Municipio de Hidalgo, dicha entrega se realizó en el Zona Oasis donde expuso 9 figuras de cartón que fueron admiradas por el público durante la feria.

La alcaldesa manifestó su beneplácito del gran éxito que tuvo esta Zona Oasis, donde se presentaron infinidad de grandes artistas que nos han deleitado con su música, danza, baile y arte; agradeció a cada uno de ellos por haber participado en esta nuestra Fiesta de Todos los Santos que justamente esta concluyendo, esperando que haya sido del agrado de los habitantes del municipio de Hidalgo y la Región.

Agregó que esta Zona Oasis que surgió apenas el año pasado y que hoy se instaló de nueva cuenta a sugerencia de muchos fue en gran éxito, agradeció también a todos los comerciantes que participaron con sus establecimientos, gracias por su confianza y su presencia que sin duda engalanó esta feria, cono el artista que hoy se está reconociendo, Rodrigo Avilés Flores, un Ciudad Hidalguense que elaboró estas obras de arte que pudieron apreciar en la Zona Oasis con sus obras (Figuras de Cartón); agregó que el arte y la cultura en esta administración, es pieza fundamental para seguir mandando mensaje de que a Hidalgo le gusta la cultura y el arte y que a través de ella se este forjando paz y tranquilidad.

Entre las piezas que fueron exhibidas está la Catrina pomposa, Catrina la mona de seda, El Padre Farfán, Mundo de la Prensa, Estampa de Michoacán, Animas, Madre Piadosa, Los Brazos de Mamá y el Extra.

Rodrigo es un Artista Visual, Maestro Cartonero que nació el 20 de septiembre de 1974 en Ciudad Hidalgo, Michoacán, su amor por la cartonería comenzó como aficionado, inspirado por el gran Pedro Linares creador de los famosos alebrijes, con el tiempo, Rodrigo perfeccionó su técnica ante la observación, la práctica y su enorme creatividad, desde hace más de 20 años comparte su talento con talleres en la Casa de la Cultura de Ciudad Hidalgo, donde también impulso el primer Carnaval Cultural con calaveras de cartón , un evento que se realiza cada año y marca el inicio de la Feria de Todos los Santos. Su talento regresa a casa con esta exposición que celebra nuestras tradiciones y el arte mexicano.