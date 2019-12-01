Jeovana Alcántar, entregó juguetes y cobijas en algunas colonias y comunidades del municipio de Ciudad Hidalgo

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 19 de enero de 2026.- Cumpliendo el compromiso de apoyar a los Reyes Magos, la Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, visitó algunas colonias y comunidades de nuestro municipio con la finalidad de entregar juguetes a las niñas y los niños que por alguna causa no recibieron la visita de los Reyes Magos, así como cobijas a adultos mayores y personas vulnerables, para que se protejan de los intensos fríos que se han sentido en los últimos días.

Manifestó que el ver la sonrisa de los niños y el agradecimiento de las personas al recibir un presente, la llenan de esperanza y retroalimentación para seguir trabajando en favor de los ciudadanos, en especial de los que menos tienen, buscando siempre el cambio verdadero para alcanzar el desarrollo y un mejor nivel de vida de todas y de todos.

La funcionaria municipal, manifestó estar muy contenta por llevar alegría e ilusión a la niñez Ciudad Hidalguense, apoyando las tareas de los Reyes Magos y también a las personas, especialmente a los adultos mayores, para que se protejan de frío.

En esta ocasión la alcaldesa, acompañada de funcionarios de su gabinete, visitó la Calle Francisco Javier Mina, Colonia Vasco de Quiroga, Calle Francisco Villa, Colonia Los Cedritos, Colonia La Herradura (lugar conocido como las galeras), así como las comunidades Rincon de Dolores, Colonia La Palma, San Lucas Huarirapeo y el Porvenir, para entregar estos presentes que se dan con mucho cariño.

Expresó que estas acciones, fortalecen la cercanía, unión y el compromiso que tiene con su gente de seguir trabajando de manera coordinada con la ciudadanía para alcanzar la justicia social.