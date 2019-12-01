Jeovana Alcántar, encabezó la reunión de trabajo para analizar el Proyecto del Programa Municipal de Salud Pública del Municipio de Hidalgo

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 09 de diciembre de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada del Dr. Salvador Ortega Santana, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 03 con sede en Zitácuaro e integrantes del Comité Municipal de Salud, encabezó la reunión de trabajo para analizar el Proyecto del Programa Municipal de Salud Pública del Municipio de Hidalgo.

La alcaldesa, agradeció la presencia de los integrantes del Comité Municipal de Salud por el compromiso que siempre han tenido por mejorar la salud de los habitantes de nuestro municipio de Hidalgo, para entregar resultados positivos que la ciudadanía reclama en temas de salud.

Refrendó su compromiso, solidaridad y deseo de coadyuvar en las tareas que el sector salud tenga a bien realizar en el municipio; comentó que estará muy atenta a las tareas que le corresponden a la administración, recordando que en Hidalgo se esta avanzando Juntas y Juntos en el tema de salud atendiendo el compromiso que se tienen con los habitantes de las tenencias y sus comunidades, así como en la cabecera municipal.

Se informó que este programa se compone de cinco proyectos como son: sobrepeso, obesidad y diabetes; atención a adolescentes; atención a Adultos Mayores; seguridad Vial y Prevención de Enfermedades gastrointestinales, donde se tienen programas de trabajo y análisis para lograr metas programadas, donde participan activamente los integrantes del Comité Municipal de Salud que esta integrado por funcionarios del Ayuntamiento, sector salud y sociedad civil.