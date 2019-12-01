Jeovana Alcántar, encabezó la Caravana de la Feria del Pan que organiza el Ayuntamiento y productores panaderos de Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 27 de noviembre de 2025.- Jeovana Alcántar, Presidenta Municipal de Hidalgo, acompañada de Regidores del Ayuntamiento y Productores del Pan, encabezó la Caravana del Pan que se llevó a cabo por las principales calles de la Ciudad, repartiendo más de 5 mil piezas de pan y anunciando la Feria del Pan que se efectuará en el Jardín Principal el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre del año en curso, donde más de 16 panaderías estarán ofreciendo su producto (Pan) de la mejor calidad.

La alcaldesa, manifestó que esta actividad tiene como objetivo anunciar la realización de la Feria del Pan en su edición 2025 que se llevará a cabo el viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre; reconoció la acción de los productores del pan, quienes en el recorrido entregaron más de 5 mil piezas de pan, en agradecimiento por el apoyo que han tenido durante el año promoviendo nuestras costumbres y tradiciones como lo es la elaboración y consumo del pan, dando alternativas económicas como la generación de empleos en la industria del pan.

Agradeció lo que hoy hacen en coordinación con esta administración, reiteró su compromiso de apoyar todo lo que emprendan, anunciando que vienen muchas cosas importantes por hacer.

María Daniela Carrillo Cruz, Presidenta de la Unión de Panaderos de Ciudad Hidalgo y el Presidente de la CANAIMPA en Michoacán, Alejandro Durán, Gama, dieron a conocer que este viernes 28 de noviembre a las 5 de la tarde en el Jardín Municipal junto con las autoridades municipales, se estará realizando la Inauguración de esta Feria del Pan 2025, donde participan las panaderías Lolita, San Juditas, Durán, La Favorita, Zetina, Artesanos Pizza, repostería Claudia Mendiola, Panadería García, El Rincón, Carrillo, Amor Digno, entre otras, quienes ofertarán sus productos como conchas, cuernitos, teleras, chilindrina, orejas, mantecadas, polvorones, bigotes, cocoles, besos, moños, armadillos, entre otros muchos.

Indicaron que en el transcurso de los tres días de feria, se estarán llevando a cabo diversas actividades, concursos de la elaboración de pan entre los panaderos, sorpresas y regalos para los asistentes, así como música en vivo. Finalmente agradecieron el apoyo de la Presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, para la realización de este evento.