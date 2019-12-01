Jeovana Alcántar, encabezó el acto y desfile conmemorativo al CXV Aniversario de la Revolución Mexicana en Ciudad Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- Hoy nos convoca una fecha que permanece viva en la conciencia de nuestro país, un momento histórico que no fue sólo un levantamiento armado sino la expresión profunda de un pueblo que decidió ponerse de pie para cambiar su destino y dar eco a la voz de millones de mexicanas y mexicanos que, cansados de la injusticia, se atrevieron a reclamar tierra, derechos y futuro, lo anterior lo expresó la Presidenta Constitucional del Municipio de Hidalgo, Jeovana Alcántar en el discurso oficial del acto conmemorativo al CXV Aniversario de la Revolución Mexicana de 1910, acto que se llevó a cabo en la Plaza del Migrante, en presencia de autoridades estatales, municipales, directivos, profesores y alumnos de distintas instituciones educativas de nivel medio superior y superior.

Indicó que la lucha revolucionaria nació en un México desigual, un país sin movilidad social y bajo un régimen que había cerrado el paso a la democracia; agregó que hoy se recuerdan a héroes y heroínas quienes sostuvieron la causa en distintas trincheras revolucionarias y lograron cambiar la realidad de nuestro país; comentó que, en nuestro municipio de Hidalgo, este aniversario adquiere un sentido particular, porque nuestro municipio vive como nunca un proceso de cambio. Aquí también se ha luchado por mejores condiciones de vida y hoy trabajamos juntos por construir el municipio que todas y todos queremos.

En otra parte de su discurso, la alcaldesa, indicó que somos una tierra de trabajo constante, de familias que no se rinden, de jóvenes que quieren oportunidades reales, y de comunidades que saben que el progreso se construye con esfuerzo y unidad; Por eso este acto no es un ritual vacío, es un recordatorio de que las conquistas sociales que hoy disfrutamos, la educación pública, los derechos laborales, la participación ciudadana, no llegaron solas, son fruto de una historia que costó vidas, valentía y decisiones firmes que debemos defender para el futuro de nuestra comunidad.

Alcántar Baca, mencionó que desde el gobierno municipal que tiene la responsabilidad de encabezar, está comprometida con mantener viva esa tarea histórica, cada calle que se rehabilita, cada acción social que se emprende, cada beca que se entrega y cada programa que impulsa el desarrollo de nuestra gente es parte de ese legado, porque gobernar significa eso: transformar la vida de las personas, no desde el discurso, sino desde acciones que se sienten en las colonias, en las comunidades y en las escuelas.

Al dirigirse a los jóvenes, comentó que la revolución no les pide repetir la historia; les pide algo más difícil, superarla; la revolución les pide que usen su libertad para construir desde lo que es correcto, les pide que exijan sus derechos con conciencia y discernimiento, que estudien, que participen, que no cedan su voz a nadie.

Finalmente destacó que, en Hidalgo, juntos avanzamos cuando recordamos el legado de nuestros héroes y heroínas, exhortó a los presentes a que reavivemos el legado de nuestros héroes revolucionarios y reafirmemos nuestro compromiso de trabajar a favor de un municipio más justo e igualitario, para seguir avanzando juntos en la construcción de un mejor Hidalgo bajo la convicción de que cuando construimos un municipio con más y mejores oportunidades Juntos Avanzamos.

Antes las autoridades municipales, realizaron el izamiento de la bandera nacional en el Hemiciclo a Hidalgo, y para concluir el festejo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, se llevó a cabo el Desfile Deportivo con la participación de las diversas instituciones educativas de nivel medio superior y superior, así como academias deportivas, asociaciones de charros entre otros contingentes.