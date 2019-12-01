Jeovana Alcántar, encabezó el acto de la Pega del Bando Solemne, para conmemorar el CCXV Aniversario del Inicio de la Independencia de México

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 2 de septiembre de 2025.- La presidenta Constitucional del Municipio de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de la Diputada Local Teresita Herrera Maldonado, Regidores, funcionarios del ayuntamiento, maestros y alumnos de diversas instituciones educativas, encabezó el acto de Pega del Bando Solemne donde se da a conocer las diferentes actividades cívicas, culturales, deportivas y musicales que se estarán realizando en este este mes patrio, en el marco del CCXV Aniversario del inicio de la Independencia de México, el evento se realizó frente al Palacio Municipal.

La alcaldesa manifestó que conmemorar nuestras fiestas patrias no es solo un acto social o de celebración, es también una manera de honrar la memoria de los héroes y heroínas que dieron forma al México que hoy conocemos y de mantener vivos los valores de justicia y de libertad que guiaron a nuestros próceres nacionales, por ello extendió una invitación a todos los Ciudad Hidalguenses para que participen en estas actividades con las cuales celebramos nuestro orgullo nacional.

Expresó que recordar nuestro pasado, no es únicamente un deber histórico, es también un compromiso con las generaciones que vienen para que nunca olviden el valor de quienes lucharon por la independencia de México, exhortó a todas y todos a hacer de nuestras fiestas patrias, un símbolo de unidad de orgullo y de esperanza para nuestro municipio de Hidalgo.

Aprovechó en este inicio del ciclo escolar para desearles a todos los estudiantes niñas, niños, adolescentes y jóvenes que regresan a clases, un buen inicio de clases, pero sobre todo que aprovechen diariamente esta oportunidad de estudiar, México, Michoacán y el Municipio de Hidalgo los necesita, indicó que segura esta de que el día de mañana encontrará en todos los estudiantes, grandes profesionistas, pero sobre todo profesionales. Porque en Hidalgo Juntas y Juntos Avanzamos, hoy más que un lema, es una realidad. (para conocer las actividades, consultar el Bando Solemne que se colocó en los espacios de palacio municipal, centro comercial Hidalgo, SAPA, DIF Municipal, Portales Comerciales frente al jardín o en la página de FaceBook del Ayuntamiento).