Jeovana Alcántar encabeza acto conmemorativo con motivo del aniversario de la Expropiación Petrolera

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- Hoy se conmemora uno de los episodios más importantes de la historia de nuestra nación, un episodio heróico en el que una decisión valiente y patriótica dio sustento a la soberanía nacional que hasta el día de hoy constituye la base de lo que México representa, lo anterior lo expresó la Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, en el acto conmemorativo del LXXXVIII Aniversario de la Expropiación Petrolera encabezada por el General Lazaro Cárdenas del Río.

En el evento llevado a cabo en el Hemiciclo a Hidalgo y organizado por el H. Ayuntamiento en coordinación con la Escuela Primaria 18 de Marzo T.M. la alcaldesa manifestó que recordar este acontecimiento es reconocer la valentía de quien frente a las presiones internacionales y los intereses económicos más poderosos, defendió con firmeza y dignidad la soberanía nacional; comentó que el General Lázaro Cárdenas, demostró con hechos que por encima de las afinidades, las amistades y los intereses personales, siempre debe de estar la patria.

Indicó que este legado nos compromete como michoacanos y Ciudad Hidalguenses a seguir luchando con determinación por el bienestar colectivo y por los valores que Lázaro Cárdenas defendió con orgullo, firmeza y profundo sentido de justicia, porque trabajar por lo correcto, nunca ha sido sencillo, exige valor, exige convicción y entereza sobre todo cuando se enfrentan fuerzas que parecen invencibles, sin embargo Michoacán ha sido siempre tierra de hombres y mujeres valientes, de personas que aún en la adversidad han sabido poner lo justo y lo correcto antes de cualquier cosa.

Al dirigirse a los alumnos presentes, manifestó que representan la esperanza, la fuerza y el futuro de México; los invitó a reflexionar para que estos actos no sean solamente venir y estar escuchando mensajes, sino con la firmeza de que conozcan nuestra historia, las luchas históricas del pueblo mexicano, que nos han dado justicia, soberanía y que debemos tener muy presente, México, Michoacán y el Municipio de Hidalgo los necesita.

Destacó que este gobierno representa un verdadero cambio para Hidalgo, un cambio comprometido con la justicia, con la honestidad y el servicio público que avanza bajo los preceptos nacionalistas sustentados por el General Lázaro Cardenas; agregó que su compromiso es claro, trabajar siempre con principios, priorizando en todo momento el bienestar de todos por encima de cualquier interés o afinidad personal.