Jeovana Alcántar da el banderazo de salida en la “Carrera Rosa, ¿Y tu por quién corres?”, en Hidalgo, Michoacán

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 17 de octubre de 2026.- La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar acompañada de regidoras del Ayuntamiento, realizó el banderazo de salida de la Carrera Atlética 3K “Carrera Rosa, ¿Y tu por quién corres?” que llevó a cabo el Gobierno Municipal a través de la Regidora Paloma Elizabeth Martínez Palomares, en el marco de las actividades octubre mes rosa, el evento se realizó frente a Palacio Municipal, donde resultaron ganadores, en la categoría femenil Mariana Jiménez Ponce y en la varonil, Omar Moran Miranda (El Chino).

La alcaldesa reconoció la iniciativa que hoy se está llevando a cabo con la Regidora Paloma Elizabeth Martínez Palomares, en un tema de sensibilización de esta enfermedad tan preocupante como lo es el cáncer de mama en el que debemos de reflexionar porque mujeres y hombres podemos estar expuestos en algún momento; indicó que debemos ser empáticos, solidarios y solidarias con quienes viven esta situación, desde este lugar envió un abrazo a todas las mujeres valientes, guerreras y luchadoras que están saliendo adelante del cáncer de mama.

Indicó que esta carrera atlética 3K nos sirva para reflexionar y exhortar a la población en el tema de exploración que es un método de prevención que si se detecta a tiempo algún problema de salud puede hacer la diferencia; agradeció a todas y todos los corredores que de manera solidaria acompañaron esta iniciativa, reiteró el compromiso de seguir acompañando a las familias y a las mujeres que atraviesan una situación de cáncer de mama o alguna otra situación de salud.

La Regidora, Paloma Elizabeth Martínez Palomares, agradeció el respaldo de la presidenta Municipal, Jeovana Alcántar en esta iniciativa a favor de la salud de las mujeres del municipio; esta carrera se lleva a cabo por todas las mujeres que están luchando con esta enfermedad, por sus familias.

Más tarde se llevó a cabo de manera rápida una plática referente al cáncer de mama donde se destacó la importancia a la exploración de tu cuerpo y detectar a tiempo esta terrible enfermedad, también se realizó una activación física, previa a la carrera.

En esta carrera rosa, los ganadores fueron en la categoría femenil, primer lugar, Mariana Jiménez Ponce; segundo lugar, Adriana Durán; tercer lugar, Analí Gutiérrez y en la rama varonil, primer lugar, Omar Moran Miranda (El Chino); segundo lugar, Diego Alejandro Vilchez Meza y Brayan Alcántara.