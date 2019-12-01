Jeovana Alcántar, asistió a la Tradicional Charreada, donde inauguró la techumbre de la manga del Lienzo Charro María Quiroz

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.- En el marco de las actividades conmemorativas del CCXV Aniversario de la Independencia de México, la Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, asistió a la Tradicional Charreada en el Lienzo Charro María Quiroz, donde inauguró la techumbre que se construyó en la manga del Lienzo Charro.

La alcaldesa, reconoció el trabajo de las asociaciones de charros por conservar vivas las tradiciones mexicanas como lo es este magnífico deporte nacional la charrería; agradeció la invitación para estar en este evento donde se esta conmemorando las Fiestas Patrias. Reconoció el trabajo que llevan a cabo los integrantes de la mesa directiva de la Asociación de Charros, quienes con gran esfuerzo han fomentado la charrería en nuestro municipio.

Reiteró el compromiso de esta administración de seguir apoyando con lo que esté a su alcance, para dignificar espacios donde se congregan las familias a disfrutar este deporte charro, manteniendo viva nuestra identidad mexicana a través de la charrería.

Francisco Quintero García, a nombre de los integrantes de la Asociación de Charros de Ciudad Hidalgo, agradeció el apoyo de la Presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, y hacer realidad este proyecto, se le entregó a la alcaldesa, un reconocimiento por el apoyo brindado en la construcción de la techumbre en la manga del Lienzo Charro María Quiroz.

En esta fiesta charra, se presentaron las escaramuzas del Rancho Santa Fe, campeonas estatales 2025, Reencuentro Tarasco, Tercer lugar Estatal 2025, Bronquitas María Quiroz, Escaramuza Infantil Sub Campeonas Estatales y escaramuza Charra Toriles, así como las asociaciones de Charros del Rancho El Anhelo, campeones Estatales del Estado de México 2025, Chanco Toriles y Charros de Ciudad Hidalgo.