Jeovana Alcántar anuncia la Feria de Todos los Santos en 2026 en Ciudad Hidalgo

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 1 de octubre de 2026.- Nuestra Feria no es solo una fecha en el calendario, es el abrazo cálido de un pueblo que resiste, que trabaja todo los días con esfuerzo bajo el sol, y que hoy tiene motivos de sobra para sonreír y reunirse, lo anterior lo expresó la presidenta Constitucional del Municipio de Hidalgo, Jeovana Alcántar, en rueda de prensa ante medios de comunicación locales y regionales, para anunciar lo que será la Feria de Todos los Santos 2026 que se llevara a cabo del 24 de octubre al 8 de noviembre y la revelación de la cartelera de artistas de nivel nacional e internacional que se presentarán en el Foro de Espectáculos.

La alcaldesa manifestó que la Feria de Todos los Santos tiene más de cuatro siglos de historia; es el legado que nos dejaron nuestros abuelos, donde cada año nuestras calles se llenan de colores y de almas que regresan a casa. Dijo que a nuestros hermanos migrantes que están lejos de sus familias, les decimos que este espacio también es suyo por lo que los esperamos con los brazos abiertos a todos.

Indicó que esta edición de la Feria de Todos los Santos quiere que sea un homenaje vivo a nuestra cultura, por lo que se tendrán muestras de danza folclórica, música tradicional y la presencia de nuestros talentosos músicos de la región en la Zona Oasis, también podrán disfrutar de nuestra gastronomía, juegos mecánicos, artesanías, exposición mueblera, sin faltar los lugares turísticos de nuestra región como los Azufres, las tres presas, las Grutas de Tziranda entre otros; dijo que la música tiene el poder de sanar, de hacernos olvidar los momentos difíciles y de ponernos a bailar y divertirnos en familia, por ello se ha preparado una cartelera pensando en cada uno de ustedes, con artistas de gran calidad nacional e internacional.

Entre los artistas ya confirmados que se presentarán en el foro de espectáculos desde las 9 de la noche, esta para el sábado 24 de octubre Matute; domingo 25 de octubre Los Ángeles Azules; viernes 30 de octubre BXS Bryndis por Siempre; sábado 31 de octubre Los Alameños de la Sierra de Salvador Moreno; domingo 1 de noviembre (Plaza de Toros el Relicario a partir de las 12:00 horas, Ezequiel Peña; domingo 1 de noviembre La Arrolladora Banda el Limón de René Camacho; Lunes 2 de noviembre Yuridia Las Cartas sobre la Mesa Tour 2026; viernes 6 de noviembre María José; sábado 7 de noviembre El Coyote y su banda Tierra Santa; y para cerrar con broche de oro, domingo 8 de noviembre Banda MS Tour Somos MS. La venta de boletos para la zona VIP será a partir del 12 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 18:00 horas en la Presidencia Municipal.

Comentó que hay retos diarios en nuestras calles, y se trabaja incansablemente por mejorar la seguridad y los servicios, agregó que esta feria también es un reflejo de orden, de paz y de convivencia armónica; habrá operativos coordinados para que las familias disfruten con tranquilidad, con la confianza de que cuidaremos lo más valioso que tenemos, nuestras familias.

Exhortó toda la ciudadanía a demostrar una vez más que la alegría es nuestra mejor fortaleza e invitó a todo Michoacán y estados vecinos a vivir la alegría de esta celebración, porque cuando caminamos unidos, cuando celebramos nuestras raíces y cuando cuidamos los unos de los otros, queda claro que en Hidalgo, Juntas y Juntos Avanzamos.