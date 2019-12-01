Jeovana Alcántar, acompañada del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y Funcionarios Federales, asistió a la inauguración de la Feria del Bienestar en Ciudad Hidalgo

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- La Presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal y el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, inauguraron la Feria del Bienestar en Ciudad Hidalgo, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, evento que acercó diversos servicios y programas a los habitantes del Municipio de Hidalgo, con el objetivo de ofertar, impulsar y fomentar el interés de la ciudadanía en las acciones que se implementan en la entidad.

Al dar la bienvenida, la alcaldesa, manifestó su alegría de recibir a los distintos funcionarios del gobierno Federal y Estatal en este municipio de mujeres y hombres trabajadores que busca en todo momento el bienestar, la paz y la justicia, al tener esta Feria del Bienestar que promueve el Gobierno Federal que son jornadas integrales que forman parte de una estrategia estatal más amplia para garantizar el acceso de los ciudadanos a programas y acciones gubernamentales.

Agradeció el respaldo de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y al Gobernador del Estado Alfredo Ramírez Bedolla, reiterando el compromiso de trabajar juntos en todas las tareas que sean necesarias para lograr el bienestar de todos los Ciudad Hidalguenses; agregó que de manera histórica en el Municipio de Hidalgo, a la fecha se han entregado a la ciudadanía 173 obras públicas de todos los rubros, cosa que ninguna administración pasada había logrado, sin embargo hay mucho por hacer, por lo que pidió la ayuda de la federación y del estado.

Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, manifestó que este plan por la paz y la justicia es una estrategia transversal, por ello la importancia de que este la federación y el estado para dar a conocer los programas sociales y los servicios que ofrece el gobierno de México, sin que los ciudadanos tengan que salir.

Finalmente, el Gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, manifestó que estas ferias se llevan a cabo para acercar todos los servicios que presta el Gobierno de México a iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum con el Plan por la paz y el desarrollo de Michoacán; dijo que uno de los principales objetivos de la Presidenta de México es apoyar la educación, agregó que del 15 al 20 de diciembre está abierta la plataforma para todas y todos los alumnos de nivel universitario para que se integren a la beca Gertrudis Bocanegra programa exclusivo para Michoacán, donde se estará apoyando a 98 mil alumnos universitarios con 1,800 pesos bimestrales, recursos que se destinan para el trasporte de los estudiantes.

Expresó que se hace un esfuerzo importante en esta región para la protección y el cuidado del medio ambiente con el guardián forestal, porque si se acaba el bosque, se acaban las fuentes de empleo; En el evento, se realizó la entrega de becas Benito Juárez a alumnos del CONALEP Plantel Ciudad Hidalgo, se anunció la implementación de becas Gertrudis Bocanegra para alumnos universitarios, el cambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos, canje de armas por dinero en efectivo, se realizó el taller de Educación Ambiental y se firmó el convenio de colaboración entre la SEMARNAT, CONAFOR y el Gobierno del Estado, para concretar las acciones y compromisos en materia forestal que se ha establecido dentro del Plan Michoacán por la Paz y la justicia.