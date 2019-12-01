Jalisco reúne a especialistas para atender crisis de agua potable en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco, a 20 de octubre de 2026.- Ante los problemas de calidad del agua que afectan al Área Metropolitana de Guadalajara, autoridades estatales, especialistas, académicos y representantes del sector empresarial acordaron establecer una agenda conjunta para mejorar el suministro y garantizar que la población tenga acceso a líquido en condiciones adecuadas.

El encuentro, denominado Diálogo por el Agua en Jalisco, reunió a más de 80 representantes de distintos sectores, quienes acordaron instalar una mesa técnica permanente para dar seguimiento a las propuestas y evaluar alternativas que permitan atender las necesidades hídricas de la entidad.

Durante la reunión, el gobernador Pablo Lemus Navarro reconoció la magnitud del problema y aseguró que su administración trabaja en soluciones a corto, mediano y largo plazo. También pidió comprensión a la ciudadanía, al señalar que los resultados se reflejarán de manera gradual.

Entre las medidas anunciadas destaca la suspensión del uso de agua proveniente de la presa de Las Pintas, debido a la detección de descargas clandestinas que ya son investigadas por las autoridades para identificar y sancionar a los responsables.

Asimismo, el gobierno estatal avanza en la modernización de la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle, proyecto que contempla una inversión estimada de 7 mil 500 millones de pesos. A ello se suma la construcción de un sistema de bombeo y un bypass en La Calera, con los que se busca conducir agua del lago de Chapala sin pasar por la presa de Las Pintas. Se prevé que estas obras comiencen a operar entre marzo y abril de 2027.

Otra de las iniciativas planteadas es la construcción del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, destinado a reemplazar infraestructura antigua, mejorar la calidad del suministro y disminuir la extracción de agua del lago.

Por su parte, representantes de la Comisión Nacional del Agua propusieron explorar convenios con empresas que dispongan de excedentes del recurso para incorporarlos al abastecimiento de las comunidades, mientras que integrantes del sector industrial expresaron su disposición a colaborar mediante proyectos de reutilización, como la denominada Línea Morada.

El Consejo Consultivo del Agua también presentó un documento de 500 páginas con propuestas para fortalecer la infraestructura, mejorar la distribución y garantizar un acceso más eficiente al recurso. En tanto, especialistas académicos señalaron que las soluciones requieren tanto inversiones públicas como cambios en los hábitos de consumo de la población.

El gobierno de Jalisco sostuvo que los proyectos anunciados no implicarán aumentos en las tarifas, privatización del servicio ni contratación de deuda pública, y reiteró que la coordinación entre autoridades, especialistas y sociedad será fundamental para atender la problemática del agua en la zona metropolitana.