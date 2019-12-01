Iván Vera impulsa reforma a la Ley de Salud en Michoacán para garantizar igualdad de oportunidades profesionales en cargos directivos del sector

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre del 2025.- Con el objetivo de construir un sistema de salud más justo, incluyente y representativo, el diputado Iván Vera presentó ante el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa de reforma a la Ley de Salud estatal que busca garantizar igualdad de oportunidades para todos los profesionistas del sector salud en el acceso a cargos administrativos y de primer nivel.

Durante su participación en sesión legislativa, el diputado agradeció la presencia del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del Estado de Michoacán A.C., así como de profesionales de la salud de diversos municipios como Zacapu, Pátzcuaro, Morelia y otras regiones, resaltando que esta propuesta surgió de la voz y participación ciudadana, en especial de Araceli Chávez Gallegos y el gremio de enfermería.

“La salud es un derecho humano fundamental. Esta iniciativa busca abrir espacios de toma de decisiones a todos los perfiles profesionales del sector salud, reconociendo su capacidad, experiencia y compromiso con las comunidades”, destacó Iván Vera.

La propuesta plantea que los cargos administrativos de primer nivel puedan ser ocupados por profesionistas con título y cédula en cualquier rama de las ciencias de la salud como enfermería, nutrición, psicología clínica, trabajo social, odontología o salud pública. siempre que cumplan con los requisitos de perfil, experiencia y competencia establecidos en la normatividad correspondiente.

El legislador recordó que tanto la Ley General de Salud como la Ley de Profesiones y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan el libre ejercicio profesional y el acceso equitativo a oportunidades laborales. Asimismo, organismos internacionales como la OMS y la OPS han recomendado fortalecer el liderazgo interdisciplinario en la gestión de los sistemas de salud.

“Los y las profesionales de enfermería, así como otros perfiles del sector salud, tienen contacto directo con la población, lideran programas, gestionan unidades médicas y poseen una visión comunitaria invaluable. Su participación en la toma de decisiones es clave para mejorar la calidad de los servicios”, puntualizó.

Con esta reforma, se busca enriquecer la gestión del sistema estatal de salud con diversidad de enfoques profesionales, mayor cercanía con las comunidades, atención primaria integral, salud mental, educación en salud y administración basada en evidencia.

“Nuestro sistema de salud necesita abrir espacios de liderazgo y reconocer el valor profesional y académico de todas y todos los integrantes del sector. Esta reforma es un paso hacia un sistema más justo, eficiente e incluyente”, enfatizó Iván Vera.

Finalmente, el legislador hizo un llamado a sus compañeras y compañeros a respaldar esta iniciativa, que representa un avance en equidad laboral, reconocimiento profesional y fortalecimiento institucional en beneficio de toda la población michoacana.