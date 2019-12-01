Invita SEJUVE a participar en Debatámoslo 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 09:33:10
Querétaro, Querétaro, 11 de marzo del 2026.- Con el objetivo de abrir un espacio formativo que fortalezca las habilidades de argumentación, pensamiento crítico y análisis de temas de interés público de las y los jóvenes del estado, la Secretaría de la Juventud (SEJUVE) abrió la convocatoria para participar en Debatámoslo 2026, concurso estatal de oratoria y debate público “Hugo Gutiérrez Vega”.

Pueden registrarse jóvenes de 12 a 29 años, quienes, a través de argumentos e investigación, van a defender sus posturas a favor o en contra en temas relacionados a el uso de videojuegos, la influencia de las redes sociales, la crisis climática y la desigualdad económica.

Las y los interesados pueden participar en alguna de las cuatro categorías: de 12 a 15 años, de 16 a 19, de 20 a 24 y de 25 a 29 años, en cada una se van a premiar a los tres primeros lugares con 15 mil, 10 mil y cinco mil pesos respectivamente.

Cabe señalar que la convocatoria cierra el próximo 5 de abril y las bases del concurso se pueden consultar en las redes sociales de la Secretaría y en el portal sejuve.queretaro.gob.mx.

