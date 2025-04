Invita Memo Valencia a Claudia Sheinbaum a visitar Apatzingán

Apatzingán, Michoacán, a 6 de abril de 2025.- Quiero invitar a la presidenta Claudia Sheinbaum a que visite Apatzingán, escuche a las víctimas y a los desplazados de todas esas comunidades y restablezca el orden, aseveró en rueda de prensa el presidente del PRI, Memo Valencia.



"Se me hace una falta de respeto al pueblo de Michoacán, que pretendan darnos atole con el dedo diciendo que se podrá hacer justicia con estufas de leña..., leña le deberían de echar a las ganas para enfrentar a los grupos del crimen organizado que tienen asolado al estado", indicó tras conocer los mensajes de la presidenta de México durante su visita de este sábado a Michoacán.



En rueda de prensa, el líder estatal destacó que las y los michoacanos lo que realmente quieren es justicia, seguridad y que no haya más víctimas a consecuencia de las minas que estallan, así como el desplazamiento forzado y el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos.



Acompañado de la señora Mayra Alejandra Buenrostro, madre de Pablito, niño jornalero que murió por la explosión de una mina terrestre, mancharon limones de pintura roja, simulando sangre, como una manera de evidenciar la crítica situación de inseguridad y violencia que viven los cortadores de limón.



Memo Valencia informó también que convocará a cortadores de limón a un foro para que expresen su sentir y hablen de la difícil situación que viven.



"Lo haremos con el objetivo de visibilizar esto y también voy a presentar dos iniciativas en el Congreso del Estado con temas que van directamente relacionados con la problemática de las minas aquí en Tierra Caliente", dijo.



Por su parte, la señora Mayra se sumó al llamado para que la presidenta Claudia Sheinbaum visite Tierra Caliente y les pregunté a los cortadores de limón qué necesitan, cómo están y haga algo al respecto para solucionar la problemática.



"Pero que no venga, la verdad, sinceramente, a querer a comprar el pueblo, porque hay gente que no se va a dejar comprar, a lo menos yo no, yo soy de las personas que yo hablo, yo digo, y yo no me dejo comprar de nadie, y también quiero invitar al Gobierno que haga algo por nosotros, por los cortadores", aseguró.



Asimismo, recordó que cuando murió su hijo Pablo se tramitó un amparo para que las autoridades competentes limpiaran las zonas minadas, para evitar que ocurrieran más muertes.



"¿Y qué pasó?, no las están quitando y ha habido más muertes. ¿Qué quieren, que haya más muerte?, yo les voy a decir una cosa, ya van a empezar las lluvias, hay mucho barro y se van a esconder mejor las minas", finalizó.



Acompañaron la rueda de prensa, la secretaria técnica del Consejo Político Estatal y regidora de Morelia, Edna Martínez Nambo; el secretario técnico de Presidencia, Santiago Sánchez Bautista; la regidora de Apatzingán, Julia Lila Ceja; y el presidente del Comité Municipal, Flavio Garza Vega.