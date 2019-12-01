Invita Juan Carlos Barragán a descubrir la riqueza cultural y espiritual de Morelia en Semana Santa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 11:07:21

Morelia, Michoacán, a 29 de marzo de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán invitó a las familias morelianas, visitantes y turistas a disfrutar de la amplia oferta cultural, religiosa y comunitaria que ofrece la capital michoacana durante esta temporada de Semana Santa.

Barragán señaló que, durante estos días, Morelia se transforma en un gran escenario cultural y espiritual, donde la tradición, la fe y la identidad popular se expresan no solo en sus espacios emblemáticos, sino también en colonias, comunidades y tenencias que conservan vivas costumbres profundamente arraigadas.

“Semana Santa en Morelia no se limita al corazón de la ciudad. También se vive con gran fuerza en sus colonias, barrios y tenencias, donde hay representaciones, procesiones y actividades que muestran la riqueza cultural y humana de nuestro municipio”, expresó.

En ese sentido, subrayó que Morelia tiene el potencial de consolidar una Semana Santa incluyente, descentralizada y con identidad propia, donde cada comunidad aporta su esencia y se convierte en parte de una oferta turística más amplia, diversa y atractiva.

“Quien visita Morelia en esta temporada no solo encuentra historia y arquitectura; también encuentra cultura viva, hospitalidad, tradición y nuevas rutas para descubrir la ciudad desde sus barrios, sus comunidades y su gente”, sostuvo.

Por ello, llamó a seguir construyendo una agenda turística y cultural que apoye de manera más equitativa a quienes, desde las comunidades y colonias, hacen posible que estas tradiciones sigan vivas generación tras generación.

Finalmente, invitó a las y los visitantes a recorrer Morelia con una mirada distinta y a disfrutar de una de las temporadas más significativas del año en un entorno lleno de historia, espiritualidad, arte y tradición.