Invita Gobierno de Quiroga a participar en la campaña “Abriguiemos Quiroga”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 20:25:01

Quiroga, Michoacán, a 12 de diciembre 2025.- La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, anunció el inicio de la campaña “Abriguiemos Quiroga”, una acción solidaria que busca apoyar a las y los habitantes del municipio que enfrentan las bajas temperaturas de esta temporada invernal.

Por lo que, en coordinación con el Sistema DIF Quiroga, la administración municipal hace un llamado a la ciudadanía para donar chamarras, suéteres o cobijas en buen estado, prendas que serán entregadas a familias que más lo necesitan durante diciembre.

González Sánchez destacó que esta iniciativa refleja el espíritu ciudadano que distingue a Quiroga y reafirma el compromiso de su administración con el bienestar social.

“Una prenda que ya no usamos puede significar abrigo y alivio para otra persona. Hoy más que nunca necesitamos unirnos y compartir calor con quienes atraviesan momentos difíciles”, expresó la alcaldesa.

Cabe destacar que las donaciones podrán entregarse durante todo el mes de diciembre en las oficinas del DIF Municipal, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Ant esto, la edil invitó a toda la población a sumarse a esta causa, recordando que pequeños actos pueden generar grandes cambios en la vida de quienes más lo necesitan.

“Abriguiemos Quiroga con solidaridad, empatía y acciones que marcan la diferencia”, finalizó.