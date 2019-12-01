Invita Gobierno de Quiroga a cumplir con el pago del predial y agua potable durante enero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 20:21:53

Quiroga, Michoacán, a 13 de enero 2026.- Durante todo el mes de enero se encuentra vigente el periodo para realizar el pago del impuesto predial y del servicio de agua potable, una contribución fundamental para fortalecer los servicios públicos y continuar avanzando hacia un municipio más ordenado y en desarrollo.

Así lo destacó la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, quien subrayó que cumplir de manera oportuna con esta obligación permite al gobierno municipal contar con los recursos necesarios para mejorar la infraestructura, mantener los espacios públicos y brindar servicios de calidad a las familias quiroguenses.

Subrayó que cada aportación ciudadana se traduce en acciones concretas que impactan directamente en el bienestar colectivo, ya que dichos recursos se utilizan para obras y acciones y mejorar los servicios.

Por lo que, informó que el pago del predial puede realizarse en la Tesorería del Ayuntamiento de Quiroga, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de acuerdo con la información oficial.

Asimismo, el pago del servicio de agua potable se puede realizar en el OOAPASQ, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

“Con la responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía, seguimos construyendo un Quiroga más ordenado, con mejores servicios y mayores oportunidades para todas y todos”, expresó la presidenta municipal, al reiterar la invitación a acudir dentro de las fechas establecidas.