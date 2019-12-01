Morelia, Michoacán; 26 de noviembre de 2026.- Con el propósito de que las familias disfruten de una ciudad más bonita, llena de luz y espacios para convivir, el Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, invita a la ciudadanía al encendido de “Luces por la Paz”, en el marco del programa Navidad Mágica Morelia 2026.

Este evento familiar se llevará a cabo el próximo domingo 29 de noviembre, a las 18:45 horas, en el Centro Histórico, encendiendo el espíritu navideño de Morelia



La secretaria de Turismo, Thelma Aquique Arrieta, detalló que el primer cuadro de la ciudad contará con intervenciones con iluminación y decoración navideña en templos, plazas, jardines, y atractivos emblemáticos, como el Callejón del Romance y el tranvía turístico.

Destacó que en la Plaza de Armas, visitantes y familias morelianas podrán disfrutar de un ambiente navideño en la Plaza de Armas, con más de 50 árboles iluminados, 40 figuras de animales con luz cálida, seis ángeles en el kiosco y más de 450 nochebuenas que adornan sus alrededores.

A ellos, se suma la intervención de más de 60 balcones de hoteles y servicios turísticos, así como elementos navideños en la Plaza Benito Juárez.

También se instalaron dos coronas gigantes en la Catedral y se preparan intervenciones con motivos navideños en el Jardín de la Soterraña, y la biblioteca pública, para que habitantes y turistas disfruten de una experiencia festiva al recorrer sus plazas y calles.

El Ayuntamiento de Morelia invita a la ciudadanía a asistir al encendido de “Luces por la Paz” y disfrutar en familia de las actividades de Navidad Mágica Morelia 2026, que llenarán de luz, color y espíritu navideño los espacios públicos de la ciudad durante esta temporada.