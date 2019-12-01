Invita Gobierno de Morelia a la Expo ‘Regreso a Clases’

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 14:35:52
Morelia, Michoacán; 11 de agosto de 2025.- El Gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, tiene la visión de apoyar la economía de las familias morelianas y las actividades del sector empresarial, por ello, la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) respalda la décimo quinta Expo “Regreso a Clases” con la finalidad de promover la adquisición de útiles escolares a precios justos.

La titular de la Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, resaltó en conferencia de prensa que la feria busca fortalecer la economía local, a través del consumo en negocios y marcas reconocidas que ofrecen productos de calidad y confianza.

Será del 27 al 31 de agosto, en la Plaza Valladolid, con un horario de 09:00 a 22:00 horas, cuando los padres de familia podrán encontrar una gran variedad de útiles escolares y afrontar el regreso a clases sin contratiempos. 

La edición 2025 contará con la participación de 58 expositores, incluyendo 25 papelerías locales afiliadas a Papeleros Unidos de Michoacán (Pumich), 16 artesanos, seis cocineras tradicionales, así como expositores de calzado escolar, uniformes y mochilas.

Además, en esta ocasión se promoverá una noble causa: la recolección de tres mil tapitas de material PET, las cuales serán canjeadas por kits escolares para beneficio de niñas y niños en situación vulnerable.

Adicionalmente, se llevará a cabo la donación de mil unidades de sangre en colaboración con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) y se ofrecerán cortes de cabello gratuitos gracias al apoyo del Instituto Venus, reafirmando su compromiso con la comunidad.

Con el respaldo a la economía de las familias en este regreso a clases y a los empresarios del giro papelero, el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente Alfonso Martínez sigue trabajando para crear el mejor lugar para vivir.

