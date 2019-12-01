Invita Gobierno de Morelia a la 11ª Feria del Molcajete en San Nicolás de Obispo

Morelia, Michoacán, a 09 de noviembre de 2026.– Con el propósito de impulsar el trabajo artesanal, fortalecer la economía local y preservar las tradiciones de San Nicolás de Obispo, el Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), invita a disfrutar de la 11ª Feria del Molcajete.

Esta feria se creó con el impulso de la administración municipal del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, evento que inició durante la administración 2015-2018 y que, a lo largo de más de una década, se ha consolidado como un referente de la identidad artesanal y gastronómica de la tenencia.

La titular de la Sefeco, María Guadalupe Herrera Calderón, destacó los detalles generales de la feria: “Invitarlos nuevamente a la Feria del Molcajete de San Nicolás de Obispo, mediante la promoción, exhibición y comercialización de las creaciones de sus maestros artesanos, reconociendo su talento, dedicación y tradición en el trabajo de la piedra volcánica”.

En esta edición se contará con la participación de 50 artesanos y 20 cocineras tradicionales, quienes ofrecerán alrededor de 5 mil piezas de piedra volcánica, entre molcajetes, metates, vajillas y figuras artesanales, con precios que van desde los 100 hasta los 4 mil pesos, brindando opciones para todos los gustos y presupuestos.

Se espera superar los 16 mil visitantes y alcanzar una derrama económica superior a 1.1 millones de pesos, contribuyendo directamente a los ingresos de las familias artesanas, comerciantes y cocineras tradicionales de la tenencia.

Como una de las novedades, por primera vez se realizará el concurso a la mejor salsa elaborada en molcajete, una actividad que busca reconocer la creatividad y las habilidades culinarias de las y los participantes, además de promover el uso de esta herramienta tradicional que representa parte de la identidad de San Nicolás de Obispo.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a expositores de la Feria, tanto del área artesanal como gastronómica. Las personas interesadas deberán realizar su registro previo con el comité organizador a más tardar el 14 de noviembre a las 9:00 horas. Se cuenta con una bolsa de 5 mil pesos repartida entre los tres primeros lugares.

Por su parte, Luciano Martínez Martínez, presidente de la Asociación de Productores de Molcajete de San Nicolás de Obispo, agradeció a los gobiernos el apoyo que les han brindado y destacó: “Durante los días de la feria se contará con la participación de 15 artesanos provenientes de distintas partes del estado.

Las y los visitantes podrán disfrutar de platillos típicos de San Nicolás de Obispo y de la gastronomía mexicana, así como de un programa cultural que complementará las actividades de esta celebración”.

En su participación, el director de la Casa de las Artesanías de Michoacán, Cástor Estrada Robles, reconoció la participación del Ayuntamiento al sumarse con 10 mil pesos más a la bolsa de premios de los concursos realizados en esta feria.

El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, mencionó: “Felicito a los artesanos y artesanas por llegar a esta décima primera edición. Destaco su generosidad y el tiempo que invierten en esta feria, una feria que ya maduró tanto aquí en la tenencia que transcurre sin problemas, donde traen bien coordinado el trabajo”.

Reconoció el trabajo y la organización de Luciano Martínez y de todo el comité organizador de la feria. Por último, invitó a las michoacanas y michoacanos a visitar la tenencia y disfrutar de Morelia, quedarse, ya que Morelia es muy segura para disfrutar y visitar.

El Gobierno de Morelia invita a las familias morelianas y visitantes a ser parte de esta celebración, adquirir piezas elaboradas por manos artesanas, apoyar la economía de nuestras tenencias y disfrutar de la riqueza gastronómica de San Nicolás de Obispo.