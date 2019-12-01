Invita Barragán a vivir la tradición de la Noche de Muertos en las tenencias de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 13:35:50

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán Vélez invitó a las y los morelianos a disfrutar de las celebraciones del Día de Muertos en las tenencias de Morelia, que este año ofrecen una amplia cartelera cultural, artesanal y gastronómica.

Barragán destacó en particular dos eventos emblemáticos, la Feria de las Catrinas en Capula y el Festival de la Calzada de los Muertos en Tiripetío, donde se podrá disfrutar de tapetes monumentales, altares, desfiles de catrinas, música, danza y platillos típicos.

“Invito a todas y todos a visitar nuestras tenencias. En Capula, cuna de la catrina, podrán admirar el talento de nuestras artesanas y artesanos; y en Tiripetío, vivir la magia del tapete monumental y sus tradicionales altares. Son celebraciones que reflejan el alma y el corazón de Michoacán”, expresó Barragán.

El legislador morenista subrayó que estas festividades fortalecen la identidad cultural, impulsan la economía local y generan espacios de unión familiar.

“El Día de Muertos es más que una tradición, es amor, memoria y orgullo por nuestra tierra. Desde Morena seguiremos impulsando que nuestras tenencias reciban el apoyo que merecen para preservar su riqueza cultural”, concluyó.