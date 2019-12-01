Invita Barragán a vivir la tradición de la Noche de Muertos en las tenencias de Morelia

Invita Barragán a vivir la tradición de la Noche de Muertos en las tenencias de Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 13:35:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán Vélez invitó a las y los morelianos a disfrutar de las celebraciones del Día de Muertos en las tenencias de Morelia, que este año ofrecen una amplia cartelera cultural, artesanal y gastronómica.

Barragán destacó en particular dos eventos emblemáticos, la Feria de las Catrinas en Capula y el Festival de la Calzada de los Muertos en Tiripetío, donde se podrá disfrutar de tapetes monumentales, altares, desfiles de catrinas, música, danza y platillos típicos.

“Invito a todas y todos a visitar nuestras tenencias. En Capula, cuna de la catrina, podrán admirar el talento de nuestras artesanas y artesanos; y en Tiripetío, vivir la magia del tapete monumental y sus tradicionales altares. Son celebraciones que reflejan el alma y el corazón de Michoacán”, expresó Barragán.

El legislador morenista subrayó que estas festividades fortalecen la identidad cultural, impulsan la economía local y generan espacios de unión familiar.

“El Día de Muertos es más que una tradición, es amor, memoria y orgullo por nuestra tierra. Desde Morena seguiremos impulsando que nuestras tenencias reciban el apoyo que merecen para preservar su riqueza cultural”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fiscalía de Michoacán impulsa acciones contra la violencia familiar, escolar y sexual
Atacan e incendian dos viviendas en Culiacán, Sinaloa
Refuerzan presencia en el corredor Aeropuerto–Morelia Policía Morelia y Guardia Nacional
Se incendia vivienda en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Atacan e incendian dos viviendas en Culiacán, Sinaloa
Rescatan a 27 menores de edad y un adulto frente a costas de Sinaloa
Muere perrito en incendio de casa en la CDMX; altar de muertos originó el siniestro
Invitan a la 4ª edición del Mascotafest: convivencia, adopción y causa animal en Morelia
Comentarios