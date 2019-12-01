Invita Ayuntamiento de Morelos al Trenzatón con Causa en apoyo a niñas y niños con cáncer

Villa Morelos, Michoacán, a 11 de septiembre 2025.– Con el firme compromiso de promover la solidaridad y la conciencia social, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, anunció la realización del Trenzatón con Causa, una noble iniciativa que invita a la ciudadanía a donar su cabello para ayudar a niñas y niños en su lucha contra el cáncer.

Esta actividad, que se llevará a cabo durante septiembre, mes de la concientización del cáncer infantil, tiene como destino final la Fundación DonaArte, organización que transforma las donaciones de cabello en pelucas oncológicas para apoyar a pequeños pacientes que enfrentan este difícil proceso.

Julio César Conejo Alejos destacó que este esfuerzo se impulsa en coordinación con el Sistema DIF Municipal, donde se estarán brindando informes y recibiendo a las y los interesados en sumarse a la campaña.

“Invitamos a toda la población a participar en el Trenzatón. Cada trenza que se done representa esperanza, fortaleza y compañía para quienes más lo necesitan”, subrayó.

Finalmente, hizo un llamado especial a la juventud morelense para que sean protagonistas de esta causa solidaria: “Las y los jóvenes son la fuerza de nuestro municipio; los invito a dar ejemplo de empatía y unión. Que cada donación sea un recordatorio de que en Morelos tenemos un corazón fuerte y solidario, capaz de transformar la vida de niños y niñas”.