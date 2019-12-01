Invita Ayuntamiento de Morelos a participar en el Torneo Patrio 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 22:13:38

Villa Morelos, Michoacán, a 12 de septiembre 2025 – El Ayuntamiento de Morelos, a través de la Dirección de Cultura, Educación, Salud y Deporte, invita a la ciudadanía a formar parte del Torneo Patrio 2025, una justa deportiva que se llevará a cabo en el marco de las celebraciones por las fiestas patrias.

En ese sentido, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, señaló que el certamen contempla las disciplinas de fútbol varonil y voleibol, tanto en su rama varonil como femenil, con el objetivo de promover la sana convivencia, el trabajo en equipo y el fortalecimiento del deporte en el municipio.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el sábado 13 de septiembre, una hora antes de iniciar el torneo, a la 1:00 de la tarde, y podrán realizarse directamente con la encargada del área de deporte, María Guadalupe López Orozco.

Julio César Conejo Alejos destacó que este tipo de encuentros fortalecen los lazos comunitarios y contribuyen a que la juventud y la población en general encuentren espacios de recreación y desarrollo saludable.

“En Morelos celebramos nuestras tradiciones con deporte, unidad y alegría, porque somos un gobierno con causa que impulsa a nuestra gente”, señaló.