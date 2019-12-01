Invita Armando Rivera a movilizar Querétaro en el Mercado Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 21:33:30

Querétaro, Querétaro, a 14 de abril de 2026.- Armando Rivera Castillejos, dirigente municipal de Movimiento Ciudadano en Querétaro, acudió al Mercado Hidalgo como parte de su plan de trabajo en calle “Caminar Querétaro”. Junto a locatarias y locatarios identificó oportunidades de mejora y crecimiento para el comercio en el primer cuadro de la ciudad y afirmó que “únicamente podrán alcanzarse si conseguimos movilizar Querétaro a través de la participación activa de las y los ciudadanos”.

En compañía de su equipo de trabajo, destacó las oportunidades que, de acuerdo con el partido Movimiento Ciudadano, se abordan con base en sus estatutos: el 50 por ciento de las candidaturas deberán ser destinadas a liderazgos con compromiso y visión social para dar al servicio público un enfoque ciudadano.

“Quienes lleguen a alguna posición de toma de decisiones en Querétaro podrán ejercer bajo la esencia pública y democrática de su encargo”, agregó.

Además de la visita al Mercado Hidalgo, Armando Rivera Castillejos ha realizado giras de trabajo por colonias y universidades; y ha establecido reuniones y diálogos con organizaciones de la sociedad civil de los siete distritos locales del Municipio de Querétaro.