Invita Alma Mireya González Sánchez al Tradicional Martes de Carnaval en Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 12:41:02

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Con el firme compromiso de impulsar y promover las tradiciones y la cultura como pilares fundamentales de la identidad y cohesión social, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, invitó a la ciudadanía a participar en el Tradicional Martes de Carnaval.

La alcaldesa destacó que preservar las celebraciones populares permite fortalecer el sentido de pertenencia, fomentar la convivencia familiar y transmitir a las nuevas generaciones el orgullo por nuestras raíces y costumbres.

Informó que el próximo martes 17 de febrero a las 5:00 de la tarde se realizará el recorrido del tradicional Torito de Carnaval, partiendo de la Gasolinera con destino a la Plaza Madrigal de las Altas Torres, donde se desarrollará esta emblemática festividad.

Señaló que el Gobierno Municipal trabaja para que esta celebración se lleve a cabo en un ambiente de orden, seguridad y sana convivencia, garantizando que las familias puedan disfrutar plenamente de esta tradición.

Alma Mireya González Sánchez reiteró que su administración continuará respaldando actividades culturales que fortalezcan el tejido social y proyecten la riqueza cultural de Quiroga ante visitantes y turistas.

Finalmente, convocó a las y los quiroguenses a sumarse a esta festividad, participar con entusiasmo y mantener vivas las tradiciones que dan identidad y orgullo al municipio.