Invita Alma Mireya González Sánchez a aprovechar jornada de salud con estudios accesibles en Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 21:04:57

Quiroga, Michoacán, a 14 abril de 2026.- Con el objetivo de fomentar la prevención y el cuidado oportuno de la salud, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, invita a la población a participar en la jornada de estudios médicos a bajo costo que se realiza en el municipio.

La alcaldesa destacó que en el Gobierno de Quiroga la salud de las familias es una prioridad, por lo que se impulsan acciones que acerquen servicios médicos accesibles y de calidad a quienes más lo necesitan.

Como parte de la Semana de la Salud, se ponen a disposición check ups con estudios confiables que permiten detectar a tiempo posibles padecimientos y dar seguimiento oportuno a la salud de las y los ciudadanos.

La jornada se llevará a cabo mañana miércoles y el jueves, en un horario de 7:30 de la mañana a 11:00 de la mañana, en el Dispensario Médico del Ayuntamiento, donde se brinda atención profesional a la población.

Entre los servicios que se ofrecen se encuentran estudios como biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, así como otros análisis dentro de paquetes básicos e intermedios, todos a precios accesibles.

Finalmente, Alma Mireya González Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía a acercarse y aprovechar esta oportunidad para cuidar su salud a tiempo, reiterando que su administración continuará promoviendo acciones que contribuyan al bienestar de las y los quiroguenses.