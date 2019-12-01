Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 08:53:31

Morelia, Michoacán; 26 de noviembre de 2026.- En medio de un ambiente familiar de fiesta, diversión y muchas cañas, el presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, recorrió los puestos de las Fiestas Guadalupanas, una de las celebraciones más esperadas y con gran arraigo en Morelia.

Acompañado por los secretarios de Servicios Públicos y Seguridad y Protección Ciudadana, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas y José Pablo Alarcón Olmedo, respectivamente, el alcalde fue parte de esta celebración que año con año reúne a miles de personas.

A su llegada a la Calzada San Diego y la Plaza Jardín Morelos, Alfonso Martínez fue recibido por Erick Rodríguez Ortiz, de la Unión de comerciantes popular Carrillo Puerto, Zoilo Ramos Rodríguez, dirigente de la Unión de comerciantes Juan Ramos Ramirez, Francisco Ramos Castro, de la Unión de comerciantes José María Morelos.

Coincidieron en que el Gobierno de Morelia ha sido un aliado constante para que esta fiesta sea un éxito y se distinga por el orden, seguridad y el arribo de miles de familias.

Mientras recorría los puestos de comida, ropa, juguetes y juegos mecánicos, Alfonso Martínez saludó a los comerciantes, así como a los visitantes, que aprovecharon para tomarse fotografías y lanzarle porras.

Un punto obligado del recorrido, fueron los futbolitos en donde Alfonso Martínez jugó una reta, compartiendo un momento en uno de los lugares preferidos de los jóvenes e incluso de los no tan jóvenes.

Alfonso Martínez invitó a disfrutar de esta fiesta enmarcada en las celebraciones de Fin de Año, y que llenan de color y tradición a Morelia.

El recorrido también fue acompañado por: Sonia García Bedolla, Unión de comerciantes 4 de febrero; Julio Torres Tellez, Unión de comerciantes Valladolid; Miguel López Sánchez, Unión de juegos mecánicos; Hilda Chávez Cardona, Unión luchar es nuestro compromiso; Silvia Jacobo Ruiz, Unión Artículos Religiosos; Tomas Aguilar Ruiz, Unión de Roseros tolerados; Lilia Aguilar Vazquez, Unión Miguel Hidalgo; Lorenzo Tinoco, Unión patronato San Diego; Alfredo Pérez Villegas, Unión de Fotógrafos; Gerardo Guzmán Ferreira, Unión plaza San Juan; Luz María Robles Contreras, Unión Libertad; y Jorge Bazán Magaña, Unión Juan Escutia.