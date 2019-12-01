Invita Alfonso Martínez a la participación de profesionistas en la vida pública

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 09:16:50

Morelia, Michoacán; 30 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, invitó a los profesionistas de nuestro estado a participar activamente y hacer escuchar su voz, pues es de esta manera que se logran las mejores decisiones para nuestra ciudad, municipio y país.

Así lo manifestó el alcalde en la Toma de Protesta del Consejo Directivo 2025-2028 del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas de Michoacán. Ante representantes de 25 colegios agremiados, refrendó que su gobierno tiene la voluntad de abrir las puertas para las diferentes formas de participación ciudadana.

En el acto se tomó protesta a los integrantes del nuevo Consejo Directivo del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas de Michoacán, encabezado por Diego Romeo Chávez Hernández como nuevo presidente, y Rubén Flores Muñoz, como vicepresidente.

En su turno, Chávez Hernández dijo recibir el cargo con profunda gratitud, y agradeció la confianza depositada por profesionistas de todos los rincones de nuestro estado.

A la par que Rafael Rivera Barragán, presidente del Foro en el periodo de 2023 a 2025, en su mensaje final deseó éxito a los nuevos directivos y los llamó a seguir haciendo un esfuerzo útil para la sociedad moreliana y michoacana.