Invita Alfonso Martínez a festejos por Día de Muertos en Morelia

Morelia, Michoacán; 07 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, presentó el programa de Día de Muertos, el cual incluye una vasta oferta cultural y artística con más de 50 actividades en diferentes puntos de la capital, que colocarán nuevamente a Morelia como el referente para celebrar nuestras tradiciones.

En rueda de prensa, el Alcalde de Morelia recordó que desde el 2015 que se decidió sacar esta celebración de los panteones, se consolidó al municipio como el mejor lugar para conmemorar el Día de Muertos, y cada año se va incrementando el número de turistas nacionales e internacionales que acuden a la ciudad durante estos días.

Alfonso Martínez destacó que la instrucción para las Secretarías involucradas, es activar espacios distintos a la zona de Catedral, por lo que en esta ocasión habrá eventos y coloridas instalaciones con cempasúchil en La Soterraña, y Plaza Carrillo, además del Bulevard García de León, el Jardín Morelos, Plaza Villalongín, Valladolid, Melchor Ocampo, Vázquez Pallares, Plaza de Armas, Jardín de Las Rosas, Cerrada de Nigromante, Cerrada San Agustín, Calzada San Diego y Callejón del Romance.

Al respecto, el Presidente Municipal agradeció el apoyo de las universidades que siempre han colaborado con la colocación de tapetes y altares, de manera especial: la Universidad Montrer y la Prefeco, así como la UVAQ, quienes aportan a su comunidad estudiantil y docente en esta gran celebración.

Asimismo, resaltó el Desfile de Catrinas y Catrines, el cual convocó el año pasado a más de 3 mil 500 personas, convirtiéndose en uno de los eventos estelares de Día de Muertos, pues incluso creadores de contenido de países europeos vienen a Morelia especialmente para disfrutar del desfile.

El Alcalde Alfonso Martínez invitó a consultar el programa completo en las redes oficiales del Gobierno de Morelia para conocer las actividades que comenzarán desde el 15 de octubre hasta el 2 de noviembre.

En esta rueda de prensa, el Presidente estuvo acompañado por las secretarias de Turismo y Cultura, Thelma Aquique Arrieta y Fátima Chávez Alcaraz, respectivamente, así como el secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, el rector fundador de la Universidad Montrer, Noé González Gómez y el director de la Prefeco, Rubén Loya Álvarez.