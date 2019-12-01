Invita Alexis Velázquez al último día de la 1ª Feria de los Balnearios en Huandacareo

Invita Alexis Velázquez al último día de la 1ª Feria de los Balnearios en Huandacareo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 14:35:56
Huandacareo, Michoacán, a 28 de octubre 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, invita a todas y todos a disfrutar del último día de la 1ª Feria de los Balnearios, que se llevará a cabo este miércoles 29 de octubre, donde las y los asistentes podrán ingresar de manera gratuita a los seis parques acuáticos del municipio.

Esta feria ha sido un éxito rotundo, reuniendo a miles de visitantes que han disfrutado de las bellezas naturales, la hospitalidad de la gente y las actividades familiares que ofrece Huandacareo.

Con el propósito de garantizar un ambiente pleno, seguro y familiar, el equipo de Protección Civil Municipal trabaja en estrecha coordinación con Seguridad Ciudadana, además de contar con el apoyo de 4 ambulancias, 10 paramédicos y 12 salvavidas, para que tanto habitantes como turistas disfruten con total tranquilidad.

“Queremos que todas las familias vivan la experiencia de Huandacareo con alegría y seguridad. Esta feria es una muestra de lo que somos: un municipio con tradiciones, naturaleza y gente trabajadora que recibe con los brazos abiertos a cada visitante. Los invitamos a disfrutar del último día de esta gran fiesta, en un ambiente lleno de diversión y tranquilidad.” expresó Alexis Velázquez.

El presidente municipal reiteró su invitación a disfrutar de este cierre con entusiasmo y en un ambiente de convivencia sana, recordando que aún hay boletos disponibles y hasta agotar existencias, donde se pueden conseguir en el módulo turístico de la Plaza Principal del municipio, en un horario de 08:00 a 15:00 hrs.
 

