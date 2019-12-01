Invita Alexis Velázquez al último día de la 1ª Feria de los Balnearios en Huandacareo

Huandacareo, Michoacán, a 28 de octubre 2025.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, invita a todas y todos a disfrutar del último día de la 1ª Feria de los Balnearios, que se llevará a cabo este miércoles 29 de octubre, donde las y los asistentes podrán ingresar de manera gratuita a los seis parques acuáticos del municipio.

Esta feria ha sido un éxito rotundo, reuniendo a miles de visitantes que han disfrutado de las bellezas naturales, la hospitalidad de la gente y las actividades familiares que ofrece Huandacareo.

Con el propósito de garantizar un ambiente pleno, seguro y familiar, el equipo de Protección Civil Municipal trabaja en estrecha coordinación con Seguridad Ciudadana, además de contar con el apoyo de 4 ambulancias, 10 paramédicos y 12 salvavidas, para que tanto habitantes como turistas disfruten con total tranquilidad.

“Queremos que todas las familias vivan la experiencia de Huandacareo con alegría y seguridad. Esta feria es una muestra de lo que somos: un municipio con tradiciones, naturaleza y gente trabajadora que recibe con los brazos abiertos a cada visitante. Los invitamos a disfrutar del último día de esta gran fiesta, en un ambiente lleno de diversión y tranquilidad.” expresó Alexis Velázquez.

El presidente municipal reiteró su invitación a disfrutar de este cierre con entusiasmo y en un ambiente de convivencia sana, recordando que aún hay boletos disponibles y hasta agotar existencias, donde se pueden conseguir en el módulo turístico de la Plaza Principal del municipio, en un horario de 08:00 a 15:00 hrs.

