Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 14:39:36

Corregidora, Querétaro, a 26 de noviembre 2026.- Con una inversión superior a los 3.4 millones de pesos, el presidente municipal, “Chepe” Guerrero Trápala, entregó la rehabilitación de las calles Las Cruces y Misión Santa Cruz en la colonia Lomas La Cruz, intervención que beneficia de manera directa a más de 800 habitantes de la zona metropolitana de Querétaro.

Durante la entrega, el alcalde recorrió las vialidades recién intervenidas y sostuvo un acercamiento con residentes del sector para atender planteamientos vinculados con obra pública, movilidad y servicios públicos, rubros recurrentes en las demandas vecinales de crecimiento urbano dentro del municipio.

“Me da gusto ver cómo quedaron estas calles. Sé que todavía falta intervenir algunas avenidas de esta zona y por eso estamos aquí, para entregar las obras que hicimos, escuchar a los vecinos y ver qué es lo que sigue para esta colonia”.

Viridiana Nava Rodríguez, titular de la Secretaría Municipal de Obras Públicas, precisó que los trabajos consistieron en la pavimentación con empedrado empacado en mortero, solución constructiva habitual en vialidades municipales para equilibrar durabilidad, drenaje pluvial e integración urbana, además de la rehabilitación de guarniciones, banquetas y reductores de velocidad.

Añadió que se edificaron rampas de acceso vehicular y pasos peatonales de concreto, complementados con la aplicación de pintura y colocación de señalética para ordenar el tránsito local.

“Con las nuevas calles, mejoramos la movilidad tanto de peatones como de los vehículos que transitan por esta zona. Gracias a los vecinos que participaron en el Comité de Obra, quienes vigilaron y dieron seguimiento a los trabajos realizados”.