Investigan intromisión del crimen organizado en Ayuntamiento de Jiquilpan, adelanta gobernador

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 10:05:01

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que actualmente se realiza una investigación para determinar hasta qué punto está inmiscuido el crimen organizado en el Ayuntamiento de Jiquilpan, luego de la detención del secretario del Ayuntamiento, luego de haber sido detenido este domingo.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal confirmó que el segundo al mando del municipio fue quien distribuyó los videos del grupo “Ejército Purépecha de Libertad Mexicana”,

Asimismo, comentó que todo indica que se trata de una célula delictiva debido a las características de las tres personas más que fueron detenidas, pues portaban armas largas, una patrulla clonada de la policía municipal y un vehículo robado.

Agregó, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) trabajan en coordinación para llevar a cabo la investigación y aseguró que no habrá impunidad en este caso.

Ramírez Bedolla enfatizó que hay condiciones de seguridad para que los michoacanos acudan este día a las diferentes verbenas populares que se desarrollan en el estado, pues hay un despliegue operativo importante entre los diferentes niveles de gobierno.