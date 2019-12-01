Invertirán 351 mdp en útiles y uniformes gratuitos en Querétaro: Irene Quintanar 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 22:08:35

Querétaro, Querétaro, a 11 de agosto de 2025.- La coordinadora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía informó que este año se invertirán 351 millones de pesos para la entrega de útiles y uniformes escolares gratuitos.

Mencionó que la entrega de este beneficio para las estudiantes comenzará el próximo 1 de septiembre en cada una de las instituciones escolares de educación básica del estado de Querétaro.

"La entrega de materiales y uniformes iniciará a partir del primero de septiembre, el día en que iniciamos el ciclo escolar y directamente a sus planteles educativos", dijo.

Explico que se tiene previsto entregar 354 mil 239 paquetes en educación básica y también se apoyará a los estudiantes de CONAFE para sumar dos mil 114 escuelas en la entidad.

"Esto es con el fin de apoyar la economía de las familias durante el próximo arranque que tendremos del ciclo escolar 2025-2026. Este apoyo se brinda en vinculación mediante la Secretaría de Desarrollo Social y USEBEQ".

Cabe mencionar que también se entregarán 295 mil 695 uniformes para estudiantes de los 18 municipios.