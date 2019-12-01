Invertirá Siemens 700 millones en planta de Corregidora, Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 15:29:11

Corregidora, Querétaro, 4 de septiembre del 2025.- El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, dio a conocer que la empresa Siemens invertirá 700 millones de pesos en la ampliación de la planta que tienen en el parque industrial Balvanera.

Mencionó que a la inversión para la industria en Corregidora se han sumado otras empresas instaladas en el parque industrial de Industialix, entre otras zonas.

“Acaba de anunciar Siemens la actualización y ampliación de su planta en el parque industrial Balvanera y a ellos se suman otras inversiones que se han venido dando en el parque industrial de Industrialix y en otras zonas que tenemos en el municipio”.

Recorrido que la compañía de supermercado Costco, es una inversión segura que llegará a la demarcación, y que los trabajos para dar inicio a su contracción van retrasados.

“Yo lo sé, hay mucha expectativa por este tipo de tiendas de autoservicio que van a llegar al municipio, a mi no me toca decirles,ni cuándo ni cómo, pero les puedo decir que la inversión está segura”.

Cabe mencionar, que el anuncio de la tienda se hizo el año pasado durante la administración de Roberto Soca Pichardo.