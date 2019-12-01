Sin censura ni veto a la música tradicional de Los Hermanos Jiménez: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 20:05:24

Múgica, Michoacán, 6 de septiembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que en Michoacán no hay censura ni veto a la música tradicional de Los Hermanos Jiménez, luego de que sus integrantes se comprometieron a no interpretar canciones que hagan apología del delito en eventos públicos.

Como parte de la audiencia pública encabezada por el mandatario estatal en Nueva Italia, municipio de Múgica, la agrupación recibió con su música al gobernador y le externó su intención de respetar la normatividad que prohíbe los narcocorridos en espacios públicos.

Los Hermanos Jiménez explicó su estilo musical definido por el uso del arpa como instrumento tradicional de la región de Tierra Caliente y los géneros que interpreta en sus presentaciones, principalmente, boleros, rancheras y cumbias.

Ramírez Bedolla reconoció su trayectoria de más de 50 años y afirmó que su administración respalda la música tradicional que forma parte importante del patrimonio cultural y artístico de Michoacán.

A lo que recomendó a la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo, reconsiderar su contratación para que hagan su presentación con motivo de las fiestas patrias el próximo 15 de septiembre en dicha demarcación.