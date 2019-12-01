Inversión pública generó en 2025 más de 21 mil empleos en Michoacán: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 12:40:58

Morelia, Michoacán, 19 de enero de 2026.- La inversión pública federal y estatal realizada en más de 600 obras sociales y de equipamiento urbano en el estado creó el año pasado 21 mil 429 empleos, lo que generó bienestar social entre los hogares michoacanos, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario detalló que la inversión pública permitió la rehabilitación de mil 800 kilómetros carreteros y la conservación rutinaria de mil 200, a través de brigadas estatales que trabajan de manera permanente en todo el estado.

Ramírez Bedolla señaló que se trata de megaobras como la construcción del segundo anillo periférico de Morelia en sus segmentos uno, cuatro y cinco; la autopista Maravatío-Zitácuaro, la ampliación de la autopista Siglo XXI, los teleféricos de Uruapan y Morelia, entre otras.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, informó que fueron más de 16 mil 400 puestos de trabajo directos e indirectos para obreros albañiles, carpinteros, electricistas, instaladores, concreteros, yeseros, pintores, soldadores, impermeabilizadores y banderilleros; y más de 4 mil 450 para operadores de maquinaria especializada, detalló

Precisó que tan solo en la ampliación de la autopista Siglo XXI se despliegan 125 máquinas pesadas, 450 trabajadores y 75 camiones de volteo; en la autopista Maravatío-Zitácuaro 101 máquinas, 420 trabajadores y 115 camiones.