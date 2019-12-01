Inversión histórica en Michoacán sin contratar deuda: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 18:35:45
Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que la totalidad de la inversión realizada durante su administración ha sido sin la contratación de deuda; esto, luego de resaltar la aprobación de la reforma constitucional realizada por el Congreso del Estado, con la cual se impedirá contratar créditos a largo plazo.

Refirió que, al endeudar al estado con plazos hasta de 30 años como se hacía en el pasado, se frenaba el desarrollo y el avance en infraestructura en la entidad. Por ello, esta reforma es una respuesta directa al reclamo del pueblo michoacano por el endeudamiento excesivo.

“Es un gran paso para Michoacán porque no se podrá caer en la tentación de endeudar al estado con la facilidad que se hacía; ahora estará prohibido constitucionalmente”, resaltó el mandatario.

Explicó que esta modificación a la ley obliga a administrar mejor los recursos, combatir la corrupción y generar mejores mecanismos financieros.

Además, el gobernador puntualizó que esta reforma solo incluye la prohibición de deuda de largo plazo para la administración estatal y no aplica para los municipios.

