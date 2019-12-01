Inversión histórica de 94 mdp en deporte y prevención del delito en 41 municipios de Michoacán: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 14:42:18

Morelia, Michoacán, 1 de enero de 2026.-Como parte de la estrategia de prevención del delito y recuperación de espacios públicos para fortalecer la convivencia de las familias, el Gobierno que encabeza el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla construyó 40 canchas de fútbol 7 en 41 municipios.

El gobernador resaltó que a través del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), que opera el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), se destinaron más de 94 millones de pesos a estos espacios deportivos, a fin de favorecer y promover la integración de distintos sectores de la población.

“Son sitios dignos que promueven la formación de una cultura deportiva para prevenir que niñas, niños y jóvenes caigan en manos de la delincuencia, fomentando la participación ciudadana de las diversas comunidades”, señaló.

Destacó que cada cancha cuenta con pasto sintético, sistema de iluminación automática con paneles solares, que permiten su uso en horarios nocturnos, así como gradas para espectadores y malla perimetral.

Ramírez Bedolla manifestó que la administración estatal impulsa la recuperación de lugares para avanzar en la reconstrucción del tejido social, para que la población cuente con espacios para la sana convivencia.